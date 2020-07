Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter schlägt um sich

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Ein Ladendieb beteuerte am Mittwoch, 15.07.2020, an der August-Bebel-Straße mit 10 Euro 19 Euro-Ware kaufen zu wollen. Polizisten nahmen den um sich schlagenden Dieb vorläufig fest.

Gegen 11:20 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Supermarktes an der August-Bebel-Straße einen Kunden, der aus einem Regal eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol nahm. Der Mann steckte die Likör-Flasche in seinen Rucksack, setzte diesen auf und ging zum Ausgang. Der Ladendetektiv sprach ihn an, führte ihn ins Büro und rief die Polizei.

Den Polizeibeamten gegenüber behauptete der bereits als Ladendieb bekannte 38-jährige Bielefelder die 18,99 Euro teure Flasche angeblich bezahlen zu wollen. Jedoch hatte er dazu lediglich 10 Euro Bargeld dabei.

Während des Gesprächs mit den Polizisten wurde der Dieb immer aggressiver, schlug zunächst gegen die Wand, dann um sich und begann zu Treten. Die Beamten brachten ihn zu Boden, fixierten ihn und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

