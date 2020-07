Polizei Bielefeld

POL-BI: Glasscheiben Zerstörer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sieker-

Einem dreisten Täter gelang Dienstagabend, 14.07.2020, nach einer Sachbeschädigung an einer Stadtbahnhaltestelle an der Otto-Brenner-Straße die Flucht.

Gegen 18:05 Uhr fuhr ein Stadtbahnfahrer mit der Linie 3 die Haltestelle Lutherkirche an der Otto-Brenner-Straße an. Er bemerkte an dem stadteinwärts führenden Gleis einen Mann, der die Glasscheibe des Wartehäuschens der Haltestelle einschlug. Der Zeuge informierte die Verkehrszentrale, die die Polizei benachrichtigte.

Als die Beamten wenig später eintrafen, war dem Täter bereits die Flucht gelungen. Die Glasscheibe des Haltestellenhäuschens war gesplittert und ein Teil der Scheibe bereits herausgebrochen.

Der Flüchtige wird als männlich, bekleidet mit weißer Jacke und schwarzer Hose, beschrieben. Er trug eine Sonnenbrille.

Wer hat im Bereich Otto-Brenner-Straße/ Schweriner Straße oder dem Parkbereich nahe der Haltestelle diesen Mann gesehen oder Beobachtungen gemacht?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell