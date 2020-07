Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Vereinsheim Bad Bergzabern

76887 Bad Bergzabern (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen von Samstag auf Sonntag ins Vereinsheim der Spielgemeinschaft Bad Bergzabern ein und verursachten einen größeren Schaden. Die Täter brachen mehrere Türen am und im Vereinsheim auf, wodurch Sachschaden in Höhe von mindestens 3600,-EUR entstand. Zudem entwendeten sie eine Kiste mit Spirituosen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum von Samstag, 11:30 Uhr bis Sonntag, 11:50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Vereinsheim oder in dessen Nähe gesehen haben.

