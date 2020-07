Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Alkoholisiert mit dem Pedelec unterwegs

Edenkoben (ots)

In einer Rechtskurve auf dem Wanderweg zwischen der Kropsburg und Edenkoben ist gestern Nachmittag (05.07.2020, 16 Uhr) ein 35-jähriger Pedelecfahrer gestürzt und hat sich Schürfwunden an Kopf und Knien sowie eine Fraktur an der Schulter zugezogen. Mit dem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Neben einem Fahrfehler dürfte der genossene Alkohol mitursächlich gewesen sein. Ein Alkotest ergab 1,08 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

