Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nach tödlichem Verkehrsunfall am 24. Juni 2019 in Tamm: Ermittlungsverfahren gegen Autofahrerin eingestellt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am 24. Juni 2019 an der Einmündung Asperger Straße/Hofäckerstraße in Tamm, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen und seine Sozia schwer verletzt worden war, hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn das Ermittlungsverfahren gegen eine damals 38-jährige Autofahrerin eingestellt. Wie wir am 25.6.2019 berichteten, war die Autofahrerin gegen 19:30 Uhr von Asperg in Richtung Tamm unterwegs und war beim Linksabbiegen von der Asperger Straße in die Hofäckerstraße mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammengestoßen. Zur Klärung der Unfallursache hatte die Staatsanwaltschaft Heilbronn die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Das entsprechende Unfallrekonstruktionsgutachten ergab, dass der damals 20-jährige Motorradfahrer vor dem Zusammenprall mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren war. Der Autofahrerin war daher nicht nachzuweisen, dass sie die beim Linksabbiegen erforderlichen Sorgfaltspflichten missachtet hatte

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell