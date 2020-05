Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Pkw angezündet

Würselen (ots)

Am Samstag (16.05.2020) gegen 1.40 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter einen Pkw an, wodurch dieser stark beschädigt wurde. Das Feuer konnte von der Polizei und der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Anfang Mai 2020 wurden bereits drei Pkw in Würselen angezündet und erheblich beschädigt (siehe Meldung 04.05.2020). In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 bei der Polizei zu melden. (fp)

