Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tankstellenbesuch unter Alkoholeinwirkung

76887 Oberhausen (ots)

Am Sonntagmorgen begab sich ein 33-jähriger Wörther gegen 06:00 Uhr zur AVIA-Tankstelle in Oberhausen und wollte diese außerhalb der Öffnungszeiten betreten. Beim dem darauffolgenden 55-minütigen Versuch wurde er durch eine Angestellte der Tankstelle beobachtet, welche auch die Polizei alarmierte. Eine anschließende Personenkontrolle ergab, dass der Störenfried bereits mit einem Fahrrad zur Tankstelle gekommen war, obwohl er dem Alkohol über alle Maßen zugesprochen hatte. Außerdem führte er noch ein zweites Fahrrad mit, wobei er für keines der Fahrräder einen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Dem Radfahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Fahrräder werden bis auf weiteres zur Eigentumssicherung bei der Polizei in Bad Bergzabern verwahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell