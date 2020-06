Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Showbike gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in der Straße An der Kirche ein sogenanntes Showbike gestohlen. Das Motorrad parkte in der Einfahrt eines Privatanwesens. Das Kraftrad wird für Paraden und Ausstellungen benutzt. Es hat keine Straßenzulassung. Der Feuerstuhl hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr Personen oder Fahrzeuge in Hochspeyer aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

