Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Joint bekommt Jugendlicher nicht

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend ist einer Polizeistreife in der Eisenbahnstraße ein 15-jähriges Mädchen aufgefallen. Die Jugendliche befand sich offenbar in einer hilflosen Lage. Sie konnte ihre Adresse nicht angeben und war nicht in der Lage zusammenhängende Sätze zu bilden. Das Mädchen war auch zeitlich und örtlich nicht orientiert. Auf Fragen antwortete sie zusammenhanglos. Sie gab an, einen Joint geraucht zu haben.

Mit Unterstützung des Ordnungsamtes und des verständigten Rettungsdienstes wurde die 15-Jährige zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 44-jährige Mutter der Jugendlichen wurde verständigt. Sie sah die Sache gelassen und meinte, dass sie ja wisse, was ihre Tochter rauche. Morgen gehe es ihr wieder besser. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell