Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrer verletzt

Lingen (ots)

Am Montag um 16:40 Uhr, befuhren zwei Radfahrer den Konrad-Adenauer-Ring in Fahrtrichtung Meppener Straße in Lingen. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw bog unmittelbar vor ihnen in die Neue Straße ab. Die vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer mussten bremsen, wobei sie stürzten und sich verletzten. Der Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

