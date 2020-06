Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrug durch falsche Polizeibeamte (23.06.2020 - 24.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei zu einem Betrug durch falsche Polizeibeamte, der am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr in der Stuttgarter Straße seine Vollendung fand. Zwei junge Männer holten zu diesem Zeitpunkt ein Kuvert mit Bargeld in einer fünfstelligen Summe an der Haustüre eines sich unmittelbar an der Einmündung der Straße "In Göhren" in die Stuttgarter Straße stehenden Mehrfamilienhauses ab. Die in dem Mehrfamiliengebäude wohnhafte Rentnerin mit einem höheren Lebensalter legte zu diesem Zeitpunkt das tagsüber bei ihrer Bank abgehobene Bargeld in dem Briefumschlag an der Haustüre des Gebäudes ab und beobachtete die beiden Geldabholer von ihrer Wohnung aus, solange sie noch durch einen der Hintermänner am Telefon hingehalten wurde.

Die am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr erstmals durch die Tatverdächtigen kontaktierte Rentnerin erhielt anschließend mehrere Anrufe von angeblichen Kriminalbeamten namens Weber und König, die die Geschädigte mit der üblichen Betrugsmasche täuschten und sie aufforderten, hohe Bargeldbeträge bei ihrer Bank abzuheben. Hintergrund seien Einbrüche in der Nachbarschaft, wobei die Geschädigte als nächstes Opfer auf der Liste der Einbrecher stehe.

Das gutgläubige Opfer ließ sich täuschen und folgte der Aufforderung der Anrufer, das Bargeld bei der Bank abzuheben und zur Abholung an der Haustüre zu deponieren. Sie erlitt einen hohen Vermögensschaden.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Personen, die Hinweise zu den beiden am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr im Bereich des Tatortes aufgetretenen Geldabholern geben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Mehrere in Tuttlingen und in Möhringen lebende Bürgerinnen wandten sich am Mittwochabend an die Polizei und berichteten über telefonische Kontaktaufnahmen durch angebliche Polizeibeamte, die den Geschädigten vorgaben, bei einer rumänischen Einbrecherbande Hinweise auf die jeweiligen Wohnadressen gefunden zu haben.

Auf die am 24.06.2020 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4633604 im Presseportal des Polizeipräsidiums Konstanz veröffentlichte Pressemeldung wird hingewiesen. Die dort beschriebene Arbeitsweise der Tatverdächtigen trifft auf die am Mittwochabend bekanntgewordenen Fälle ebenfalls zu.

