Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte (23.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr erhielt eine betagte Rentnerin Anrufe von unbekannten Männern, die sich als Kriminalbeamte der Kriminalpolizei Rottweil namens Weber und König ausgaben, um die Geschädigte in Betrugsabsicht darüber zu täuschen, dass ihr Gefahr durch Einbrecher drohe. Die Geschädigte wurde gewarnt und gezielt nach in der Wohnung aufbewahrten Wertgegenständen oder Vermögenswerten befragt.

Oftmals dient ein erster Anruf nur der Kontaktaufnahme und zur Feststellung, ob sich die Geschädigten als Opfer einer Betrugshandlung eignen. Die angerufene Bürgerin ließ sich nicht täuschen und verständigten ihr örtlich zuständiges Polizeirevier über den Betrugsversuch.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Opfer anhand der Telefonbucheinträge in öffentlichen Verzeichnissen aussuchen. Die am Dienstag angerufene Geschädigte ist im Telefonbuch mit dem Anfangsbuchstaben ihres Vornamens und der vollständigen Adresse verzeichnet und somit für die Täter im Internet als vermeintliches Opfer recherchierbar. Eine Tätergruppe scheint sich auf Opfer spezialisiert zu haben, die mit dem Anfangsbuchstaben des Vornamens im Telefonverzeichnis abgebildet sind.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ abrufbar.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist am Standort Tuttlingen unter der Rufnummer 07461 941-153 zu erreichen

