Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Sachbeschädigung an Amtsgebäude (23.06.2020)

Spaichingen (ots)

Wütend reagierte am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr ein 15 Jahre alter Angeklagter im Gebäude des Amtsgerichts Spaichingen in der Hauptstraße auf den Urteilsspruch des Gerichtes in einer gegen ihn verhandelten Strafsache. Der Angeklagte missachtete die vor Gericht einzuhaltenden Regeln, verließ noch während der Urteilsverkündung den Sitzungssaal und öffnete wutentbrannt die Haupteingangstüre des Gerichtsgebäudes mit so viel Schwung, dass das Eingangsportal des Gerichtsgebäudes beschädigt wurde. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Spaichingen zeigte sich der junge Mann uneinsichtig hinsichtlich seines Verhaltens. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung eingeleitet. Dies könnte dazu führen, dass der Betroffene alsbald den Jugendrichter wiedersieht.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell