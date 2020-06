Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/RW) Briefträger lenkt Autofahrer ab 24.6.20

Oberndorf (ots)

Weil ein 41-jähriger Ford-Fahrer am Mittwochmorgen in der Talstraße einem Briefträger während der Fahrt kurz zugesehen hat, erkannte er zu spät, dass der 55-jährige Fahrer eines Mercedes-Cabrios vor ihm verkehrsbedingt angehalten hatte. Mit ordentlicher Wucht krachte er in das Mercedes-Heck, wodurch nach Schätzung der Polizei ein Gesamtschaden von 7.000 Euro an den Fahrzeugen entstand. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell