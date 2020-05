Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von zwei hochwertigen Pkw

Betzdorf (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 24.05.2020 auf Montag, den 25.05.2020 wurden von bislang noch nicht bekannten Tätern zwei hochwertige Pkw in Betzdorf entwendet. Zunächst wurde der Diebstahl eines weißen Pkw BMW 420d mit dem angebrachten Kennzeichen AK-AG 818 aus der Schubertstraße gemeldet. Die Täter nutzten zur Tatbegehung die Ausstattung des Fahrzeugs mit der sog. Keyless-Go-Funktion aus. Auffällig an dem Fahrzeug ist die Werbeschrift "Autogalerie Hachenburg" an beiden Fahrzeugseiten. Aus der Kreuzlandstraße wurde sodann ein schwarzer Pkw BMW Coupe 335I mit dem angebrachten Kennzeichen AK-KX 39 entwendet. In diesem Fall dauern die Ermittlungen hinsichtlich der Tatbegehungsweise noch an. Bei den Diebstählen ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Hinweise zu den Diebstählen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

