Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Melsbach (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es um 16:17 Uhr in der Rengsdorfer Straße in Melsbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der unfallverursachende Fahrer eines weißen Kleinbusses fuhr aufgrund mehrerer geparkter Fahrzeuge am Fahrbahnrand in einer Kurve auf die Gegenfahrspur. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, tätigte der entgegenkommende Motorradfahrer eine Vollbremsung, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich eine leichte Handverletzung zu. Der unbekannte Unfallverursacher hielt daraufhin an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Gestürzten. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

