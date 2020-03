Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Fußgängerin von Anhänger erfasst Friedeburg - Auto mit Pony kollidiert

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fußgängerin von Anhänger erfasst

In Wittmund ist am Montag bei einem Verkehrsunfall eine Fußgängerin an der Heglitzer Straße schwer verletzt worden. Ein 29 Jahre alter VW-Fahrer verlor gegen 14.30 Uhr beim Abbiegen vom Alten Postweg einen mitgeführten Anhänger. Der Anhänger rollte geradeaus weiter und stieß gegen eine 82 Jahre alte Frau auf dem dortigen Fußweg. Sie stürzte und wurde schwer verletzt.

Friedeburg - Auto mit Pony kollidiert

Ein Citroen-Fahrer ist am Dienstagmorgen in Friedeburg, Wiesedermeer, mit einem Pony zusammengestoßen. Der 41 Jahre alte Fahrer des Citroen C4 war gegen 6.25 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als dort nach bisherigem Erkenntnisstand ein Shetlandpony unbeaufsichtigt auf der Straße lief. Es kam zum Zusammenstoß. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer blieb offenbar unverletzt. Der Tierhalter konnte ermittelt werden und musste das Pony, das durch den Zusammenstoß verletzt wurde, tierärztlich versorgen lassen.

