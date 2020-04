Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fahrradfahrer schwerverletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (4. April 2020) gegen 19.30 Uhr kam es an der Kreuzung Reeser Straße / Weseler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Emmerich verletzt wurde. Als ein 43-jähriger Emmericher mit seinem PKW von der Straße "An der Schleuse" nach links auf die Reeser Straße in Richtung Innenstadt abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, der die dortige Radweganlage der Reeser Straße in Richtung Weseler Straße überqueren wollte. Der Fahrradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro.

