Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Erneuter Automatenaufbruch an Tankstelle

Täter flüchten in einem Transporter

Kranenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag (02.04.2020) auf Freitag (03.04.2020) haben Unbekannte den Münzautomaten einer Waschanlage auf dem Gelände der Argos-Tankstelle an der Klever Straße aufgebrochen. Die beiden Verdächtigen, die gegen 01.10 Uhr durch eine Überwachungskamera der Firma gefilmt wurden, fuhren mit einem Kleintransporter vor und manipulierten an beiden Münzautomaten der Waschanlage. Erfolgreich waren sie jedoch nur in einem Fall, wobei sie Münzgeld erbeuteten. Als ein Bewegungsmelder die Geländebeleuchtung aktivierte, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Bei dem Täterfahrzeug könnte es sich um einen VW Caddy oder Opel Combo gehandelt haben. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell