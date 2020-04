Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Materborn - Sachbeschädigung durch Graffiti

Hausfassade und drei Autos besprüht

Kleve-Materborn (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03. April 2020) beschmierten unbekannte Täter die weiße Fassade eines Hauses am Gemeindeweg sowie drei Fahrzeuge, die in der Garageneinfahrt des Grundstücks standen. Für die Sachbeschädigung nutzen sie schwarze Sprühfarbe. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (cs)

