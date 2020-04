Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Pont

Geldautomatensprengung scheiterte - wurden die Täter gestört?

Geldern (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 02.04.2020, ist die Sprengung eines Geldautomaten auf der Dorfstraße in Pont gescheitert. Entdeckt wurde die Tat erst am Donnerstagnachmittag, weil der Automat der dortigen Volksbank nicht mehr funktionierte. Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie mindestens zwei Unbekannte zwischen 02.57 und 03.03 Uhr vermutlich mit einem dunklen Audi vor dem Automaten anhalten und versuchen, den Automaten aufzuhebeln, um im Anschluss eine Gasmischung aus Flaschen einzuleiten, die sie ebenfalls mitführten. Aus bisher ungeklärten Gründen ließen die Verdächtigen jedoch von der weiteren Tatausführung ab. Zumindest einer der Täter war maskiert und trug Oberbekleidung mit einem grün-gelben Boss-Aufdruck. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter bei der Tatausführung beobachtet worden sind.

Die Tat steht offenbar im Zusammenhang mit einer verdächtigen Beobachtung vom 03.03.2020. Gegen 18.00 Uhr war durch Zeugen ein Mann beobachtet worden, der den jetzigen Tatort ausbaldowerte. Hinweise nimmt die Kripo Kalkar, Telefon 02824-880, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (SI)

