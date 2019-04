Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bärlauch auch auf Wochenmarkt in Waiblingen verkauft

Aalen (ots)

Waiblingen: Auch auf dem Wochenmarkt in Waiblingen wurde am Samstag, den 27.04.2019 Bärlauch verkauft. Eine Beimischung der hochgiftigen Maiglöckchen / Herbstzeitlose (ähnlich aussehend) kann nicht ausgeschlossen werden. Vor dem Verzehr wird gewarnt. Betroffene Kunden können sich mit dem Gemüsehändler in Verbindung setzten.

