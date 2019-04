Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: In Kindergarten eingebrochen

Aalen (ots)

Bühlertann: Einbruch in Kindergarten In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in den Kindergarten "Unterm Regenbogen" im Hohenbergweg in Bühlertann ein. Hierfür hebelten sie an der Gebäuderückseite ein Fenster auf, brachen im Innern die Türe zum Büroraum auf und durchwühlten diesen. Sie entwendeten von dort eine silberne Geldkassette. Weder zur Höhe des angerichteten Sachschadens und zum entwendeten Geldbetrag können derzeit Angaben gemacht werden. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791/400-0).

