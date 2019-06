Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag, 18. Juni 2019, 07:00 Uhr, auf der B212 in Nordenham ereignet.

Ein 55-jähriger Mann aus Nordenham befuhr mit seinem VW die B212 in Richtung Blexen. In Höhe der Blexersander Straße geriet er mit seinem Pkw nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Taxi. Der Mercedes war mit einem 62-jährigen Fahrer aus Nordenham und ohne Fahrgast besetzt.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Männer lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurden von Ersthelfern aus ihren Fahrzeugen befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Für den Unfallverursacher wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, mit dem er in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der 62-jährige Taxifahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Zusätzlich waren an der Unfallstelle 16 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Einswarden und Nordenham eingesetzt.

Die Schäden an beiden Fahrzeugen wurden als wirtschaftliche Totalschäden eingestuft. Insgesamt wurde der Schaden auf mindestens 60.000 Euro beziffert. Beide Pkw mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die B212 wurde nach dem Unfall voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Blexen konnte über die Blexersander Straße abgeleitet werden. Gegen 08:15 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn Brake wieder freigegeben werden. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Blexen wird noch bis zur vollständigen Reinigung der Unfallstelle aufrechterhalten.

