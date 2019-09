Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gehirnerschütterung nach Schlägen und Tritten

Ulm (ots)

Zur einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes sowie einer 17-jährigen Frau ist es am gestrigen Montagabend (02.09.2019) gegen 23:15 Uhr am Hauptbahnhof in Ulm gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich der Mann sowie seine jugendliche Begleiterin zunächst auf Bahnsteig 4 des Ulmer Hauptbahnhofs, als eine Gruppe von etwa sieben männlichen Personen auf sie zukamen und offenbar unvermittelt auf den 18-Jährigen einschlugen und ihn zu Boden warfen. Die 17-jährige Begleiterin soll sich daraufhin wohl schützend über den am Boden liegenden Mann gelegt haben, sodass auch sie in der Folge offenbar gemeinschaftlich durch die mutmaßlichen Täter geschlagen und getreten wurde. Die Tätergruppierung flüchtete nach derzeitigem Ermittlungstand anschließend über den Schillersteg in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten beide Personen in ein Krankenhaus. Etwaige Verletzungen des 18-jährigen Mannes sind derzeit nicht bekannt. Die junge Frau erlitt durch den Vorfall eine Gehirnerschütterung und musste stationär behandelt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei einem der mutmaßlichen Täter um einen 16-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Weitere Personen aus der Tätergruppierung sind bereits teilweise namentlich bekannt. Die Bundespolizei hat zum Vorfall ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Insbesondere das Motiv sowie der Tathergang sind derzeit Gegenstand dieser Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

