Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zivilcourage gezeigt: Fluchtversuch durch Reisende verhindert

Grunbach (ots)

Unbeteiligte Reisende haben in den frühen Morgenstunden vom Samstag (31.08.2019) gegen 03:00 Uhr dafür gesorgt, dass ein 32-jähriger Mann ordnungsgemäß seinem Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Beleidigung zugeführt werden kann. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es zunächst in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Schorndorf zwischen dem türkischen Staatsangehörigen und einer 21-jährigen Frau zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, woraufhin die 21-Jährige offenbar mehrfach beleidigt wurde. Im weiteren Verlauf soll der tatverdächtige Mann die jungen Frau offenbar kurz vor dem Halt am Bahnhof Grunbach an der Innenseite ihrer Oberschenkel berührt haben. Mehrere couragierte Reisende hinderten den 32-Jährigen im Anschluss an seinem Fluchtversuch und übergaben ihn letztlich an eine alarmierte Streife der Landespolizei. Der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Beleidigung rechnen. Insbesondere die Auswertung der Videodaten der S-Bahn sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn führt die Bundespolizei die Kampagne "Hinsehen statt weggehen" durch. Weitere Hinweise zur Kampagne sowie mehr Informationen zur Thematik "Zivilcourage" finden Sie auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/02Zivilcourage-zeigen/Zivilcourage-zeigen_node.html

