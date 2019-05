Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Badbergen (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es auf dem Parkplatz eines Gartenbaubetriebes an Vortmanns Weg zu einem Pkw-Aufbruch. Zwischen 17.30 Uhr und 02.30 Uhr zerstörte der unbekannte Täter die Scheibe eines Opel Corsa, griff in den Innenraum und nahm eine Geldbörse aus einer Seitenablage. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei. Telefon: 05439/9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell