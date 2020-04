Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Diebe am Werk

Rheine (ots)

Diebe auf einem Mesumer Firmengelände sind der Polizei in der Nacht zum Donnerstag (30.04.2020) gemeldet worden. Um das großflächige Gelände absuchen zu können, wurden neben Polizeistreifen auch ein Diensthundeführer mit seinem Hund und die Besatzung eines Polizeihubschraubers eingesetzt. Auf dem Areal des Autoverwerters waren gegen 00.45 Uhr verdächtige Gestalten gesehen worden. Die Unbekannten schraubten von den dort abgestellten Wagen die Katalysatoren ab. Personen konnten auf dem Gelände und im Bereich des Unternehmens nicht angetroffen werden. An der Umzäunung im nördlichen Bereich konnte mögliches Tatwerkzeug gefunden werden. Außen am Zaun lagen bereits zwei abmontierte Katalysatoren. Gefunden wurde zudem ein PKW, der offenbar kurz zuvor noch benutzt worden war. Der Wagen wurde beschlagnahmt. Es wird geprüft, ob der PKW den Dieben zuzuordnen ist. Die Einsatzsituation vor Ort beruhigte sich, kam aber nur Stunden später, gegen 09.40 Uhr, erneut in volle Fahrt. In einem Waldstück, in der Nähe des Firmenareals wurden verdächtige Personen gesehen. Die 25 bis 30 Jahre alten Männer konnten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach erster Einschätzung dürfte es sich um die nächtlichen Täter handeln. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

