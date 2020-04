POL-ST: Ochtrup, Körperverletzung

Polizei Steinfurt

Am frühen Donnerstagmorgen (30.04.2020) hat ein 52-jähriger Ochtruper bei der Polizei eine Anzeige unter anderem wegen Körperverletzung erstattet. Nach seinen Schilderungen war es gegen 04.30 Uhr auf der Laurenzstraße zwischen ihm und einem noch unbekannten Rollerfahrer zu einem verbalen Streit mit Beleidigungen gekommen. Die Situation eskalierte schließlich. Der Unbekannte entriss dem Ochtruper das mitgeführte Fahrrad und warf es anschließend gegen seinen Körper. Danach schlug der etwa 18/19 Jahre alte Mann mehrmals mit seinem Motorradhelm auf ihn ein. Dadurch erlitt der 52-Jährige eine Platzwunde und Prellungen. Nach dieser Attacke nahm der unbekannte ihn noch in den "Schwitzkasten". Schließlich ließ er ihn los, stieg auf seinen Motoroller und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Währenddessen drohte ihm der Unbekannte noch. Beschreibung: Etwa 18 bis 19 Jahre alt, dunkler Teint, ungefähr 190 cm groß, kurzes, lockiges Haar, seitlich ganz kurz geschnitten. Die Person trug dunkle Kleidung und führte einen roten Motorradhelm mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

