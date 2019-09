Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Kradfahrerin in Trier - Ruwer

Trier (ots)

Am 26.09.2019, gg. 08:00 Uhr kam es am Ortseingang von Trier-Ruwer zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Zweiradfahrerin. Eine 45jährige Pkw-Fahrerin wollte mit ihrem Pkw aus der Grundstücksausfahrt nach links in Richtung Ortsmitte Ruwer auf die Rheinstraße einfahren. Hierbei übersah sie die von links kommende Fahrerin eines Leichtkraftrades, welche die Rheinstraße in Richtung Kenn befuhr. Bei dem Zusammenstoß kam die 19jährige Zweiradfahrerin zu Fall und blieb schwer verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die 19jährige in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Erstversorgung war die Rheinstraße in beide Richtungen für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, 1 Notarztbesatzung, 1 Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Trier sowie die Polizeiinspektion Schweich mit zwei Streifen.

