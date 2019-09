Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dieseldiebstahl

Thalfang (ots)

Im Zeitraum 25.09.2019, 18.00 Uhr - 26.09.2019, 07.00 Uhr kam es an der Baustelle an der L150 im Bereich Thalfang zu einem Dieseldiebstahl. An zwei, an der Baustelle abgestellten Bagger, wurden durch Unbekannte jeweils etwa 200 Liter (gesamt 400 l)Diesel-Kraftstoff abgezapft. Die Bagger standen räumlich einige 100 Meter weit auseinander. Für den Abtransport des Kraftstoffs dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Es ist ein Schaden von ca. 600,- Euro entstanden. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

