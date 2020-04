Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Körperverletzung

Ibbenbüren (ots)

Nach zwei Körperverletzungsdelikten, begangen am Mittwochabend (29.04.20202) in der Innenstadt sowie am Bahnhof, ermittelt jetzt die Polizei. Gegen 19.30 Uhr kam es den Schilderungen zufolge auf dem Bahnsteig 1 des Bahnhofs zu Streitigkeiten zwischen einem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann und zwei 20 und 30-jährigen Kontrahenten. Hintergrund soll eine gefährliche Körperverletzung gewesen sein, die sich zuvor in der Innenstadt ereignet hatte. Dem 30-Jährigen war dort von dem Unbekannten eine Flasche auf den Kopf geschlagen worden. Man trennte sich und fortan kam es zum Austausch von Beleidigungen per Handy, bis die Personen sich dann am Bahnhof erneut trafen. Hier zog der Unbekannte ein kleineres Messer und ging mit stechenden Bewegungen in Richtung des 20-Jährigen. Der 30-Jährige ging dazwischen und erlitt dabei eine Schnittwunde an der einer Hand. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin sofort in Richtung Bahnhofsvorplatz/ Schulzentren. Der 30-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum Ibbenbüren gebracht. Die Polizei hat den ebenfalls 30-jährigen Beschuldigten im Weiteren ermittelt.

