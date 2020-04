Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl

Steinfurt (ots)

Auf einer Baustelle an der Werner-Brinkwirth-Straße haben sich Diebe aufgehalten. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr und Mittwochmorgen (29.04.2020), 07.00 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu dem Areal an der Ecke Beethovenstraße. Nachdem sie das Vorhängeschloss eines Anhängers aufgebrochen hatten, entwendeten sie aus dem Anhänger eine Arbeitsmaschine. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu den Dieben vor. Die Polizei sucht Zeugen, die an der Werner-Brinkwirth-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, Telefon 02553/9356-4155. Zudem möchten die Beamten gerne wissen, wo das Rührgerät geblieben ist.

