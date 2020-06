Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter entfernt Absperrbaken 22.-24.6.20

Rottweil (ots)

Insgesamt drei Mal in letzter Zeit hat ein Unbekannter mehrere Absperrbaken und Absperrgitter in der Feldbergstraße, Schramberger Straße und Hausener Straße entfernt und beiseite gelegt. Hierdurch war es möglich, die für den Fahrzeugverkehr derzeit voll gesperrte Feldbergstraße zu befahren, wodurch es für den Fußgängerverkehr zu gefährlichen Situationen hätte kommen können. Bislang ist zwar nichts bekannt, dass es zu konkreten Gefährdungen kam, jedoch hat die Stadt Rottweil jetzt Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr bei der Polizei erstattet. Weshalb es überhaupt zu diesen Taten gekommen ist, steht noch nicht fest. Die Beschrankungen wurden jedenfalls wieder ordnungsgemäß aufgestellt.

