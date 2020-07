Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Täter ermittelt

Lähden (ots)

Die Polizei konnte heute Vormittag den bisher unbekannten Täter ermitteln, der in der vergangenen Woche in Lähden in einem Waldstück sexuelle Hanflungen vor einer Gruppe Mädchen an sich vornahm. Aufgrund der Aussage der vier Mädchen zu Teilen des Kennzeichens, kontrollierten die Beamten der Polizeistation Haselünne am Vormittag einen 33-jährigen Mann mit Ahauser-Kennzeichen. Hierbei stellte sich raus, dass es sich um die gesuchte Person handelt. Der Mann wurde zur Dienstelle gebracht und durch die Beamten vernommen. Nach seiner Vernehmung wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

