Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Mann nach Messerangriff in Lebensgefahr

Lathen (ots)

Nachdem es am Dienstag an der Kathener Straße gleich zu mehreren Polizeieinsätzen in Folge von Nachbarschaftsstreitigkeiten gekommen ist, eskalierte die Situation am Abend komplett. Ein 24 Jahre alter Mann befindet sich nach einem Messerangriff in Lebensgefahr. Der 53-jährige Täter wurde wenig später festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war es am späteren Tatort über den Tag verteilt zu Anrufen wegen Ruhestörung, Sachbeschädigung und Bedrohungen gekommen. Die eingesetzten Beamten konnten die Situation vor Ort jeweils wieder beruhigen. Was dann am späten Dienstagabend genau geschah, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Der 53-Jährige steht in Verdacht, den 24-jährigen Bruder seines Nachbarn mit dem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Täter wurde festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

