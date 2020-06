Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Heurundballen geklaut

Esterwegen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten vermutlich in der Nacht vom Freitag auf Samstag vierzehn große Heurundballen (Durchmesser 180 cm) von einer Wiese in Esterwegen. Die Wiese befindet sich linksseitig der Straße Kuhdamm in Fahrtrichtung Hilkenbrook im Kuhdamm/Melmmoor. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Esterwegen unter Tel. 05955/93497-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell