Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 36-Jähriger Mann nach Sexualdelikt festgenommen

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde im Bereich einer Bushaltestelle in der Rathausstraße eine 57-jährige Frau angegriffen. Eine Passantin wurde auf eine um Hilfe rufende Frau aufmerksam. Sie sprach den Täter an und verständigte die Polizei. Dabei ergriff der zunächst unbekannte Mann die Flucht. Sein Fahrrad ließ er am Tatort zurück. In einer ersten Befragung gab das Opfer an, durch den unbekannten Mann gewürgt worden zu sein. Er habe ihre Oberbekleidung zerrissen und sie in ihrem Genitalbereich berührt. Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später in Tatortnähe festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurde der Schlüssel des zuvor am Tatort zurückgelassenen Fahrrads aufgefunden. Im Rahmen einer anschließenden Vernehmung wurde bekannt, dass der 36-jährige alkoholisierte Täter das Opfer vergewaltigt haben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde beim Amtsgericht Meppen Haftbefehlt gegen den Mann erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell