Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Rollerfahrerin leicht verletzt

Meppen (ots)

Am Samstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Industriestraße in Meppen gekommen. Ein bislang unbekannter Pkw überholte gegen 17:30 Uhr eine Rollerfahrerin vor einer dortigen Kurve und schnitt diese so, dass sie die Kontrolle über ihren Roller verlor und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

