Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200520-395: Zeugen stellen Ladendiebin

Waldbröl (ots)

Durch die Mithilfe von Kunden eines Lebensmitteldiscounters konnte am Dienstag (19. Mai) eine 76-jährige Frau an der Flucht gehindert werden, die zuvor mit unbezahlter Ware aus dem Ladengeschäft gegangen war. Die Frau aus Nümbrecht war aufgefallen, weil sie am späten Nachmittag im Kassenbereich an vor ihr stehenden Kunden vorbei aus dem Laden gegangen war, ohne die in einer mitgeführten Einkaufstasche befindlichen Waren zu bezahlen. Mehrere Zeugen sowie eine Kassiererin folgten der Dame, konnten die Flucht vereiteln und riefen die Polizei hinzu, die ein Strafverfahren einleitete.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell