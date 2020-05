Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200520-394: In Büro eingestiegen

Gummersbach (ots)

Ein Handy und einen Tablet-PC haben Diebe erbeutet, die in der Marie-Juchacz-Straße (Dieringhausen) in ein Büro einer Firma eingestiegen sind. Dabei benutzten die Täter einen Stein, mit dem sie zunächst ein Fenster einwarfen, so dass sie dieses anschließend öffnen konnten. Die Tatzeit lag zwische 17 Uhr am Montag und 07.30 Uhr am Dienstagmorgen (18./19. Mai). Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

