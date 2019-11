Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Anwohner entdeckt gestohlenen grünen VW Lupo von Pizzaboten in Kassel; Polizei bittet um weitere Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Dienstag, 26. November 2019, um 15:45 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4451240 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Autodiebstahl.)

Vellmar (Landkreis Kassel): Der grüne VW Lupo, der am Montag einem Pizzaboten in Vellmar gestohlen wurde, ist am heutigen Donnerstagvormittag in Kassel von einem Anwohner entdeckt worden. Die Polizei hatte auch mithilfe der Öffentlichkeit nach dem gestohlenen Wagen gesucht, woraufhin sich heute gegen 10 Uhr der Anwohner der Straße "Schützenplatz" meldete, weil er das Auto dort an der Ecke zur Müllergasse stehend entdeckt hatte. Wie die mit dem Fall betrauten Ermittler des K 21/22 berichten, hielten sich keine Personen mehr im Bereich des geparkten Lupos auf. Bevor der bestohlene Pizzabote seinen Pkw wieder in Empfang nehmen konnte, führte der Erkennungsdienst der Kriminalpolizei vor Ort eine Spurensicherung durch.

Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern weiterhin an. Die Ermittler des K 21/22 suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl am Montagabend in der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar oder mit dem späteren Abstellen des Wagens in Kassel an der Ecke Schützenplatz / Müllergasse. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

