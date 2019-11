Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Asia-Imbiss ein: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in einen Asia-Imbiss in der Kasseler Südstadt eingebrochen und haben die komplette Kasse mitsamt Wechselgeld gestohlen. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort in der Frankfurter Straße, Ecke Heinrich-Heine-Straße eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Dienstag, 23:00 Uhr, und Mittwoch, 8:30 Uhr. Der oder die Täter hatten die Scheibe einer Zugangstür eingeschlagen und waren so in den Imbiss gelangt. Dort entwendeten sie die komplette Kasse und flüchteten damit vermutlich wieder über die zuvor aufgebrochene Tür ins Freie. Die weitere Fluchtrichtung ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell