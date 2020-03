Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Berauschter Fahrer in Unfall verwickelt: Drei Personen verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Fünfjähriger, seine 32 Jahre alte Mutter und ein 18-jähriger Gelsenkirchener sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, 8. März 2020, in Gelsenkirchen-Bismarck verletzt worden. Ein 20-jähriger Unfallbeteiligter musste nach einem positiven Atemalkohol- und Drogenvortest Blutproben und seinen Führerschein abgeben.

Die Gelsenkirchenerin war gegen 20.55 Uhr mit ihren Kindern (fünf Jahre, zwei Jahre, fünf Monate) in einem Smart Forfour auf der Sellmannsbachstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Marschallstraße/Hochkampstraße die Fahrt auf der Theodorstraße in gleicher Fahrtrichtung fortsetzen. Gleichzeitig befuhr der 20-jährige Gelsenkirchener mit seinem BMW die Marschallstraße, er wollte die Sellmansbachstraße/Theodorstraße passieren und auf der Hochkampstraße weiterfahren. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Wagen zusammen.

An der Unfallstelle wurden die Gelsenkirchenerin, ihr Sohn und der 18-Jährige, der sich gemeinsam mit einem 17- und einem 19-Jährigen ebenfalls im BMW befunden hatte, erstversorgt. Die 32-Jährige und ihre drei Kinder wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der fünfjährige Sohn stationär aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

