POL-HR: Gudensberg-Maden: Einbruch in Bauwagen - 300,- Euro Schaden

Homberg (ots)

Tatzeit: 15.05.2020, 15:00 Uhr bis 16.05.2020, 11:13 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in einen Bauwagen eingebrochen, der in der Obervorschützer Straße beim Neubau Kindergarten abgestellt war.

Die Täter versuchten zunächst die Stahltür des Bauwagens aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang hebelten sie auf der gegenüberliegenden Seite des Bauwagens das in einer Höhe von ca. zwei Metern gelegene Holzfenster auf. Entwendet hatten die Täter augenscheinlich nichts.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

