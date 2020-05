Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Mitarbeiter stellt Ladendieb auf der Flucht

Homberg (ots)

Tatzeit: 16.05.2020, 17:34 Uhr

Am Samstagnachmittag hat ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der August-Vilmar-Straße einen Ladendieb auf der Flucht gestellt. Der Dieb hatte zuvor Alkoholika und Tabakwaren im Wert von ca. 110,- Euro aus dem Markt gestohlen.

Der 28-jährige Ladendieb aus Wabern steckte Alkoholika und Tabakwaren im Wert von ca. 110,- Euro in seinen mitgeführten Rucksack. Der Dieb ging anschließend mit leerem Wagen und der Beute in seinem Rucksack durch die Kasse. Hierbei wurde der Kassenalarm ausgelöst und der 28-Jährige flüchtete aus dem Markt. Ein Mitarbeiter des Marktes verfolgte den Täter und konnte ihn auf dem Verbindungsweg zum Friedhof in Homberg stellen. Das Diebesgut wurde anschließend durch die angeforderte Polizeistreife der Polizeistation Homberg an die Marktmitarbeiter ausgehändigt. Der polizeibekannte Täter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell