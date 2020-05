Polizei Homberg

POL-HR: Jesberg: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Täter erbeuten drei Stangen Zigaretten

Homberg (ots)

Jesberg Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 11.05.2020, 00:25 Uhr Drei Stangen Zigaretten erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Industriestraße. Die Täter brachen die Haupteingangstür auf und gelangten hierdurch in den Markt. Sie begaben sich in den Kassenbereich und entnahmen dort aus einer Schublade mindestens drei Stangen Zigaretten. Aufgrund des zuvor ausgelösten Alarms flüchteten die Täter aus dem Markt. Von zwei Tätern, welche sich im Markt aufhielten liegt folgende Beschreibung vor: Beide Täter waren dunkel gekleidet und trugen Handschuhe. Einer der Beiden trug dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle. Ein dritter Täter, von dem keine Beschreibung vorliegt, hielt sich vor dem Markt auf. Der entstandene Sachschaden beträgt 3.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell