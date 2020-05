Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Exhibitionist zeigt sich 13-jährigen Mädchen

Homberg (ots)

Bad Zwesten Exhibitionist in Feldgemarkung Tatzeit: 08.05.2020, 20:04 Uhr Zwei 13-Jährige Mädchen wurden am vergangenen Freitagabend von einem unbekannten Exhibitionisten überrascht. Die Mädchen befanden sich am Freitagabend an einem Bach in der Feldgemarkung "An der Tomme", als sie auf der anderen Bachseite einen Mann bemerkten, welcher offensichtlich an seinem Glied manipulierte. Der Mann überquerte anschließend den Bach, stellte sich wenige Meter hinter die Mädchen und manipulierte erneut an seinem Glied. Die beiden Mädchen flüchteten daraufhin. Der Mann entfernte sich ebenfalls, jedoch flüchtete er in Richtung der Feldgemarkung. Von dem unbekannten Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 40 Jahre alt, hatte einen sog. Drei-Tage-Bart und ein helles Gesicht, welches er auffällig verzog. Zur Tatzeit trug er eine eckige Brille, eine schwarze Kappe mit gelber Aufschrift, ein graues Oberteil aus Leinen, sowie eine enge schwarze Jogginghose Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

