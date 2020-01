Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 462

Dunningen) Geschwindigkeitskontrolle am 06.01.2020

B 462 / Dunningen (ots)

Wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 33 km/h muss sich ein 42-jähriger Autofahrer mit einem Punkt in Flensburg und 120 Euro Bußgeld verantworten. Der Mann befuhr am Montag gegen 23.30 Uhr die Bundesstraße von Zimmern kommend in Richtung Schramberg. Im Bereich der Ausfahrt Dunningen-Mitte führten Beamte der Verkehrspolizei Geschwindigkeitskontrollen durch, da die Strecke im vergangenen Jahr ein Unfallschwerpunkt war.

