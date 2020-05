Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen-Seigertshausen: Zwei unbekannte Täter versuchen in Sportlerheim einzubrechen

Homberg (ots)

Neukirchen-Seigertshausen Versuchter Einbruch in Sportlerheim Tatzeit: 09.05.2020, 20:30 Uhr Zwei Kinder oder Jugendliche versuchten am Samstagabend erfolglos in das Verkaufshäuschen des Sportvereins Seigertshausen einzubrechen. Sie wurden von einem Zeugen gestört und ergriffen die Flucht. Die beiden Täter versuchten es indem sie Holzlatten einer Verkleidung entfernten, ein mit Gitter gesichertes Fenster einschlugen und indem sie eine Lichtkuppel auf dem Gebäudedach einschlugen. Ein zufällig vorbeikommendes Vere4insmitglid bemerkte die Beiden und vertrieb sie. Die Täter waren nicht in dem Gebäude. Von den beiden 13 - 14-jährigen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Einer ist groß, schlank und hat blonde kurze Haare. Er war mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Oberteil mit weißen Viereck auf der Rückseite bekleidet. Der zweite Täter ist klein, leicht untersetzt und hat dunkelbraune Haare. Er trug einen dunklen Jogginganzug. Der angerichtete Sachschaden beträgt 700,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

